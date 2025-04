Iodonna.it - «D’istinto non vado mai verso le certezze» racconta l’attrice, al ritorno sullo schermo. «Ma è con il teatro che esorcizzo i miei incubi e affronto viaggi agli inferi: voglio invecchiare sul palco»

Leggi su Iodonna.it

«Una volta ho organizzato una festa per un’insufficienza di Jolanda: è arrivata da scuola disperata, piangente e ha trovato una torta con il “4” sopra. “Celebriamo il fatto che sei umana?” le ho detto. “Sei pazza, mamma, sei pazza!” ha urlato, fra le risa e le lacrime. “Ma per fortuna io sono pazza e tu sei normale!”. Ci capita ancora di improvvisare party per i fallimenti, piccoli o grandi». Ambra Angiolinidivertita l’episodio. Di “flop-party” in vista, però, non ce ne sono: la figlia studia con soddisfazione Comunicazione e media alla Iulm di Milano ed è speaker a Radio Zeta; lei è felicemente impegnata su tre fronti. Troppa emozione per Ambra Angiolini: scoppia in lacrime aX Nei cinema sta per arrivare il film Afrodite, dove impersona una coraggiosa sub che si ribella a un ricatto mafioso; dal lunedì al giovedì è su radio Rtl 102.