Armi la Colombia salva D’Alema La corruzione c’è ma si archivia

Laverita.info - Armi, la Colombia salva D’Alema. La corruzione c’è ma si archivia Leggi su Laverita.info Il gip ha accolto la richiesta dei pm, che parlano di «estrema certezza della trattativa» e di «accordi corruttivi». Ma Bogotà non ha dato seguito alle istanze dell’Italia.

Potrebbe interessarti anche:

Armi alla Colombia - archiviate a Napoli accuse per D’Alema e Profumo

(Adnkronos) – Archiviata l'inchiesta della Procura di Napoli che vedeva tra gli indagati Massimo D'Alema e Alessandro Profumo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, nei giorni scorsi il gip del ...

Armi alla Colombia - archiviate a Napoli accuse per D’Alema e Profumo

(Adnkronos) – Archiviata l'inchiesta della Procura di Napoli che vedeva tra gli indagati Massimo D'Alema e Alessandro Profumo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, nei giorni scorsi il gip del ...

Vendita di armi alla Colombia - archiviata l’inchiesta per corruzione su D’Alema e Profumo

Archiviata l'inchiesta sulla presunta compravendita di armi con la Colombia, in cui erano indagati anche Massimo D'Alema e l'ex ad di Leonardo, Alessandro Profumo. I due, accusati di corruzione ...

Armi, la Colombia salva D’Alema. La corruzione c’è ma si archivia. Armi alla Colombia, archiviato D'Alema. Armi alla Colombia, archiviate a Napoli accuse per D’Alema e Profumo. Dopo il flop delle armi con la Colombia, D’Alema si ricicla lobbista in Albania. Massimo D’Alema e le armi. D'Alema, armi alla Colombia. La carta di Finmeccanica che inguaia l'ex premier. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da ilpost.it:) È stata archiviata l’inchiesta su Massimo D’Alema per il ruolo che avrebbe avuto nella vendita di forniture militari alla Colombia - La giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti dell’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, accusato di coinvolgimen ...

(Come riferisce ilfattoquotidiano.it:) Armi in Colombia, non fu corruzione: archiviato D’Alema - Si chiude con un nulla di fatto l’affaire colombiano di Massimo D’Alema. Il gip di Napoli ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per corruzione internazionale che vedeva indagati l’ex premier assi ...

(Il quotidiano fanpage.it ha riportato che:) Vendita di armi alla Colombia, archiviata l’inchiesta per corruzione su D’Alema e Profumo - Archiviata l'inchiesta sulla presunta compravendita di armi con la Colombia, in cui erano indagati anche Massimo D'Alema e l'ex ad di Leonardo, Alessandro ...