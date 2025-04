La Camera approva un emendamento a tutela dei clienti vulnerabili Soddisfatta Federconsumatori

approvato, accogliendo una nostra richiesta, un emendamento che mette al riparo gli utenti vulnerabili dagli abusi del mercato libero. ” Lo afferma con soddisfazione Federconsumatori.“Un’operazione dovuta, che richiedevamo da tempo, fin da quando abbiamo appreso tra le righe della delibera di ARERA che regola il passaggio al STG che gli utenti vulnerabili che hanno scelto di passare a tale sistema, ad aprile 2027, non sarebbero tornati automaticamente nel servizio di tutela di vulnerabilità. ” Aggiunge l’associazione dei consumatori.“Sarebbero stati invece lasciati in balia del mercato libero, con tutte le sue criticità, irregolarità, abusi e fenomeni speculativi.”“Il rischio, molto concreto, a tale data, sarebbe stato quello di passare a un contratto a libero mercato poco vantaggioso che avrebbe annullato del tutto il risparmio di circa 130 euro annui ottenuto in precedenza con il passaggio a STG. Laspunta.it - La Camera approva un emendamento a tutela dei clienti vulnerabili. Soddisfatta Federconsumatori Leggi su Laspunta.it “Con un atto di responsabilità, la X Commissione Parlamentare presieduta da On. Gusmeroli ieri hato, accogliendo una nostra richiesta, unche mette al riparo gli utentidagli abusi del mercato libero. ” Lo afferma con soddisfazione.“Un’operazione dovuta, che richiedevamo da tempo, fin da quando abbiamo appreso tra le righe della delibera di ARERA che regola il passaggio al STG che gli utentiche hanno scelto di passare a tale sistema, ad aprile 2027, non sarebbero tornati automaticamente nel servizio didità. ” Aggiunge l’associazione dei consumatori.“Sarebbero stati invece lasciati in balia del mercato libero, con tutte le sue criticità, irregolarità, abusi e fenomeni speculativi.”“Il rischio, molto concreto, a tale data, sarebbe stato quello di passare a un contratto a libero mercato poco vantaggioso che avrebbe annullato del tutto il risparmio di circa 130 euro annui ottenuto in precedenza con il passaggio a STG.

