L’ingegnere Marini racconta come è nata la diga di Ridracoli

diga di Ridracoli con L'ingegnere Pier Paolo Marini. Una serata per scoprire il valore dell'acqua e l'ingegno dell'uomo. Una serata di grande interesse culturale e civile presso l'Hotel Vista Mare di Cesenatico, invitando come relatore l'ingegner Pier Paolo Marini, figura chiave nella realizzazione della diga di Ridracoli e dell'Acquedotto della Romagna. Un'opera che non solo ha risolto i problemi legati alla siccità, ma ha anche valorizzato l'ambiente naturale dell'Appennino romagnolo, trasformando l'area in un punto di riferimento per l'approvvigionamento idrico, il turismo e l'educazione ambientale. A introdurre la serata è stato il presidente del Lions Club Rubicone, Elvis Bianchi, che ha colpito tutti i presenti con parole semplici ma profonde: "Marini è l'uomo che ha costruito sull'acqua.

