Piste aperte sino a giovedì primo maggio

LIVIGNOIn alta Valtellina si scia solo a Livigno e a Santa Caterina Valfurva. Con Bormio che ha già chiuso i battenti ad inizio aprile, per permettere il via dei lavori necessari a potenziare la ski area in ottica olimpica, così come il comprensorio di Oga-San Colombano, a "riposo" come da programma già da una settimana, gli appassionati potranno divertirsi sulle piste livignasche e quelle di Santa. E le previsioni dicono di tanta gente intenzionata a raggiungere il Piccolo Tibet valtellinese, per un'ultima sciata, anche nel periodo di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. A Livigno si scia su entrambi i versanti, su quello del Carosello 3000 e della Sitas e su quello del Mottolino. "La neve è semplicemente fantastica – dice Marco Rocca, ad del Mottolino -, a Livigno si scia in maniera ottimale e lo si farà fino alla data di chiusura degli impianti.

