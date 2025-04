Zenless Zone Zero arriva su Xbox Series

Zenless Zone Zero, l’action RPG urban fantasy firmato HoYoverse, si prepara ad espandersi ulteriormente: a partire da giugno 2025, il titolo sarà ufficialmente disponibile su Xbox Series XS in contemporanea con il lancio della Versione 2.0. Si tratta di un passo strategico che porterà il gioco a una platea ancora più ampia, anche grazie al supporto a Xbox Cloud Gaming, incluso nell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.Ottimizzato per Xbox: performance elevate e funzionalità esclusiveLa versione per console Xbox non sarà un semplice porting, ma un’edizione ottimizzata ad hoc, pensata per sfruttare appieno la potenza delle Series XS. I miglioramenti includono:Risoluzione 4K nativa a 60 FPS stabiliHDR attivo per un contrasto visivo più realisticoDirectX RayTracing per luci, ombre e riflessi avanzatiQuick Resume, che consente di passare da un gioco all’altro istantaneamenteInoltre, il gioco sarà integrato nella Lista dei desideri su Xbox Store, permettendo ai fan di essere notificati al momento della pubblicazione. Gamerbrain.net - Zenless Zone Zero arriva su Xbox Series Leggi su Gamerbrain.net , l’action RPG urban fantasy firmato HoYoverse, si prepara ad espandersi ulteriormente: a partire da giugno 2025, il titolo sarà ufficialmente disponibile suXS in contemporanea con il lancio della Versione 2.0. Si tratta di un passo strategico che porterà il gioco a una platea ancora più ampia, anche grazie al supporto aCloud Gaming, incluso nell’abbonamento aGame Pass Ultimate.Ottimizzato per: performance elevate e funzionalità esclusiveLa versione per consolenon sarà un semplice porting, ma un’edizione ottimizzata ad hoc, pensata per sfruttare appieno la potenza delleXS. I miglioramenti includono:Risoluzione 4K nativa a 60 FPS stabiliHDR attivo per un contrasto visivo più realisticoDirectX RayTracing per luci, ombre e riflessi avanzatiQuick Resume, che consente di passare da un gioco all’altro istantaneamenteInoltre, il gioco sarà integrato nella Lista dei desideri suStore, permettendo ai fan di essere notificati al momento della pubblicazione.

Potrebbe interessarti anche:

SWIM ZONE – Ludovico Viberti : l’Art-ista della rana!

Tutto in meno di un anno per Ludovico Blu Art Viberti: la qualificazione ai Giochi di Parigi, la finale olimpica sfiorata, il biglietto per i Mondiali in corta di Budapest e la prima grande finale ...

Giornata delle zone umide : tornano camminate - laboratori e attività lungo il Botteniga

Tornano anche quest’anno le iniziative delle associazioni ambientaliste trevigiane in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, domenica 2 febbraio. Legambiente Treviso, Vivere il ...

Medioriente : Hamas - metà ostaggi in zone sotto evacuazione ma non li sposteremo

Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La metà degli ostaggi israeliani ancora in vita” si trova in zone della Striscia di Gaza che l’esercito israeliano (Idf) ha chiesto negli ultimi giorni di evacuare, ma ...

Zenless Zone Zero ha un mese di uscita su Xbox, arriverà assieme alla versione 2.0. Zenless Zone Zero su Xbox è ufficiale, anche in streaming: svelata la finestra di lancio. Zenless Zone Zero: col reveal della versione 1.7 arriva il nuovo codice promo di aprile. Zenless Zone Zero presenta la versione 1.7: data di uscita, nuovi personaggi giocabili e 300 Polychrome gratis. Zenless Zone Zero arriva su Xbox Series X|S: presentazione ufficiale fissata per l’11 aprile. Zenless Zone Zero e il "caso IA": arriva la replica ufficiale. Ne parlano su altre fonti

() Zenless Zone Zero presenta la versione 1.7: data di uscita, nuovi personaggi giocabili e 300 Polychrome gratis - La versione 1.7 di Zenless Zone Zero sarà disponibile tra pochi giorni. Scopriamo le novità presentate da Hoyoverse per il suo action GDR free-to-play.

(Come indicato da msn.com:) Zenless Zone Zero arriva su Xbox Series X|S, è stata annunciata una presentazione speciale - Zenless Zone Zero è stato annunciato anche per Xbox Series X|S e verrà presto presentato con un livestream speciale dedicato, fissato per la prossima settimana da MiHoYo.

(Risulta da fonti di msn.com che:) Zenless Zone Zero: col reveal della versione 1.7 arriva il nuovo codice promo di aprile - In concomitanza con il reveal della versione 1.7 di ZZZ, gli sviluppatori hanno anche distribuito il codice di aprile 2025.