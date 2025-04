Zenless Zone Zero 1 7 | Novità e Codice da riscattare

HoYoverse ha annunciato l'arrivo della Versione 1.7 di Zenless Zone Zero, intitolata "Sepellisci le lacrime con il passato", disponibile a partire dal 23 aprile 2025. Questo aggiornamento segna la conclusione della Stagione 1, portando a galla la verità sul disastro del Sacrificio e rivelando nuovi tasselli della trama attraverso l'evoluzione di personaggi chiave come Vivian e Hugo.

La fine della Stagione 1: segreti e rivelazioni

Il nuovo capitolo narrativo spingerà i Proxy all'interno del cuore di New Eridu, dove la tensione fra Mockingbird e TOPS raggiunge il punto di rottura. L'enigmatica morte di Hugo, la comparsa del Nucleo del Sacrificio e una serie di infiltrazioni nei territori nemici sveleranno la cospirazione degli Esaltati.

