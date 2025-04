Processo sulle intimidazioni ai chioschi Il Comune di Latina rinuncia alla costituzione di parte civile

Processo per le intimidazioni sull’assegnazione dei chioschi sul lungomare di Latina, ma il Comune non si è costituito parte civile, come invece annunciato mesi fa dalla Sindaca“. A denunciarlo sono le forze di opposizione, che già in consiglio comunale a dicembre avevano contestato l’assenza di questo passaggio, definendola “inspiegabile e irresponsabile”.“In quell’assise – ricordano i consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032 – la Sindaca aveva annunciato l’apertura di un’istruttoria interna per capire come mai gli atti utili alla costituzione di parte civile non fossero arrivati in giunta. Ma da allora tutto tace. A che punto è questa indagine? È mai partita? E se sì, cosa ha prodotto? “Damiano ColettaLa vicenda prende le mosse nel 2017, con un esposto contro ignoti presentato in questura personalmente dall’allora sindaco Damiano Coletta, dopo alcune misteriose rinunce all’assegnazione del primo chiosco al Lido da parte dei legittimi aggiudicatari. Laspunta.it - Processo sulle intimidazioni ai chioschi. Il Comune di Latina rinuncia alla costituzione di parte civile Leggi su Laspunta.it “Si è aperto ilper lesull’assegnazione deisul lungomare di, ma ilnon si è costituito, come invece annunciato mesi fa dSindaca“. A denunciarlo sono le forze di opposizione, che già in consiglio comunale a dicembre avevano contestato l’assenza di questo passaggio, definendola “inspiegabile e irresponsabile”.“In quell’assise – ricordano i consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per2032 – la Sindaca aveva annunciato l’apertura di un’istruttoria interna per capire come mai gli atti utilidinon fossero arrivati in giunta. Ma da allora tutto tace. A che punto è questa indagine? È mai partita? E se sì, cosa ha prodotto? “Damiano ColettaLa vicenda prende le mosse nel 2017, con un esposto contro ignoti presentato in questura personalmente dall’allora sindaco Damiano Coletta, dopo alcune misteriose rinunce all’assegnazione del primo chiosco al Lido dadei legittimi aggiudicatari.

Si apre il processo sulle intimidazioni per i chioschi al lido, il Comune non si costituisca parte civile. Processo sulle intimidazioni per l'assegnazione dei chioschi al Lido di Latina, l'opposizione: "Il Comune resta fuori". Mafia dei chioschi, il processo: Zof ci prova con l'abbreviato. Chioschi e intimidazioni mafiose: nessun processo con rito abbreviato. Chioschi al Lido: tutti a giudizio, contestata l'aggravante. Chioschi e intimidazioni: nel processo entrano le carte dell'indagine su Aprilia.

