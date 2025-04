Lapresse.it - Papa Francesco, il Pontefice migliora: senza ossigeno per lunghi periodi

Sorprese ementi costanti.prosegue la sua convalescenza in maniera “regolare” e “allo stesso tempo ci sono deimenti che si notano con le uscite degli ultimi giorni (giovedì è stato contento di andare in Basilica e salutare le persone) sia per quanto riguarda la fisioterapia motoria e respiratoria. Ilpuò starepere, l’altro giorno, nell’incontro con Re Carlo non ha usato i naselli. Gli alti flussi restano solo per uso terapeutico”. La Santa Sede fa un punto sulle condizioni dele sottolinea: “Imenti si registrano anche dopo i controlli effettuati ai polmoni”.Nessuna previsione per i riti di Pasqua per Bergoglio Per quanto riguarda le funzioni del Triduo Pasquale, però, dal Vaticano “non c’è nessuna previsione” e sulle decisioni circa la partecipazione delinfluirà “il meteo”.