L’inseguimento da film Preso dopo una folle fuga

dopo aver tentato di sfuggire a un controllo in auto, finendo per scontrarsi frontalmente contro un’altra vettura. Il fatto si è verificato lo scorso 31 marzo a Seregno. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Seregno hanno notato il 49enne mentre era alla guida di una macchina già sottoposta a sequestro e con una targa prova contraffatta. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha immediatamente tentato la fuga, dando luogo a un inseguimento mozzafiato attraverso le strade della città che si è concluso nel parcheggio di un centro commerciale di via Como. Qui il fuggitivo si è scontrato frontalmente contro un’utilitaria guidata da una donna, che nell’impatto ha riportato per fortuna solo alcune lievi ferite. Una volta fermato, il 49enne ha cercato ancora di scappare, ma è stato subito bloccato dai militari. Ilgiorno.it - L’inseguimento da film. Preso dopo una folle fuga Leggi su Ilgiorno.it Un uomo di 49 anni è stato arrestato in flagranza di reatoaver tentato di sfuggire a un controllo in auto, finendo per scontrarsi frontalmente contro un’altra vettura. Il fatto si è verificato lo scorso 31 marzo a Seregno. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Seregno hanno notato il 49enne mentre era alla guida di una macchina già sottoposta a sequestro e con una targa prova contraffatta. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha immediatamente tentato la, dando luogo a un inseguimento mozzafiato attraverso le strade della città che si è concluso nel parcheggio di un centro commerciale di via Como. Qui il fuggitivo si è scontrato frontalmente contro un’utilitaria guidata da una donna, che nell’impatto ha riportato per fortuna solo alcune lievi ferite. Una volta fermato, il 49enne ha cercato ancora di scappare, ma è stato subito bloccato dai militari.

Potrebbe interessarti anche:

Calciatore dei Rangers multato per guida pericolosa dopo un Inseguimento a 160 km all’ora

Un calciatore dei Rangers Rabbi Matondo ha attirato l’attenzione della polizia per aver superato i 160 km/h mentre si dirigeva allo stadio Ibrox. Il calciatore 24enne, stava guidando la sua Audi Q8 ...

Ramy morto dopo inseguimento : cosa sappiamo dopo due mesi. Tutti i punti dell’inchiesta

La corsa di 8 chilometri da viale Monte Grappa all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, lo schianto e la morte del 19enne. Tre carabinieri indagati, due perizie per ricostruire l’eventuale urto ...

Galliate - fugge in moto al controllo dei vigili e si schianta dopo l'inseguimento

Si è concluso con un incidente l'inseguimento andato in scena nel pomeriggio di domenica 6 aprile a Galliate. Il giovane in sella alla moto protagonista della fuga è stato soccorso e denunciato ...

L’inseguimento da film. Preso dopo una folle fuga. Inseguimento da film: auto contromano in fuga dai carabinieri. Nova Milanese, in carcere il 28enne scappato a un posto di blocco con la droga dopo un inseguimento da film. Scappa con un carico di olio, inseguimento da film sulla SS16 nel Barese: dopo 20km l'auto si schianta su altre macchine. Inseguimento da film, fugge in auto senza patente. Scattato l'arresto per un 44enne e un 22enne dopo l'inseguimento da film sulla E45. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) L’inseguimento da film. Preso dopo una folle fuga - Seregno, il 49enne guidava un’auto già sequestrata e con targa prova falsa. Dopo la cattura, il colpo di scena: refurtiva per 8mila euro nel suo capannone.

(Secondo quanto riportato da strettoweb.com:) Parigi, inseguimento da film: 11 feriti e tre arresti dopo scontro con la polizia - Mattinata movimentata nel cuore di Parigi, dove un inseguimento ad alta velocità ha seminato il panico tra le strade della capitale francese. Tre veicoli della polizia sono rimasti coinvolti ...

(Il quotidiano gaeta.it ha riportato che:) Incredibile inseguimento a Meta di Sorrento: truffatore arrestato dopo una rocambolesca fuga - A Meta di Sorrento, una tranquilla località della Campania, si è consumata una scena che avrebbe potuto benissimo essere scritta per un film d ... che, preso dall’ansia, ha afferrato il suo scooter e ...