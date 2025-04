Nessun inquinamento sul torrente Rovigo dalla discarica emersa dopo la frana in Mugello

Nessun effetto, almeno dalle prime analisi, sulle acque del torrente Rovigo dalla frana che ha fatto emergere una discarica lungo il letto del corso d’acqua. l 26 marzo 2025, a seguito della dispersione di rifiuti originata da una frana nel Comune di Palazzuolo sul Senio l’Arpat ha prelevato le acque del torrente Rovigo a monte ed immediatamente a valle del tratto di alveo interessato dall’evento franoso.Al momento del prelievo sono stati determinati alcuni parametri sul campo (temperatura, pH, conducibilità ed ossigeno disciolto) che non hanno evidenziato variazioni significative dal confronto fra i valori determinati a monte e a valle della frana.Sulle acque prelevate è stato eseguito un ampio set analitico, che consentisse di determinare e quantificare parametri correlabili ai rifiuti trascinati nelle acque in conseguenza della frana, tenendo conto dell’epoca cui risale la raccolta di tali rifiuti che avveniva in modalità indifferenziata e non avendo comunque notizie certe su tutto quanto a suo tempo conferito nel luogo. Leggi su Corrieretoscano.it PALAZZUOLO SUL SENIO –effetto, almeno dalle prime analisi, sulle acque delche ha fatto emergere unalungo il letto del corso d’acqua. l 26 marzo 2025, a seguito della dispersione di rifiuti originata da unanel Comune di Palazzuolo sul Senio l’Arpat ha prelevato le acque dela monte ed immediatamente a valle del tratto di alveo interessato dall’evento franoso.Al momento del prelievo sono stati determinati alcuni parametri sul campo (temperatura, pH, conducibilità ed ossigeno disciolto) che non hanno evidenziato variazioni significative dal confronto fra i valori determinati a monte e a valle della.Sulle acque prelevate è stato eseguito un ampio set analitico, che consentisse di determinare e quantificare parametri correlabili ai rifiuti trascinati nelle acque in conseguenza della, tenendo conto dell’epoca cui risale la raccolta di tali rifiuti che avveniva in modalità indifferenziata e non avendo comunque notizie certe su tutto quanto a suo tempo conferito nel luogo.

Nessun inquinamento sul torrente Rovigo dalla discarica emersa dopo la frana in Mugello. Discarica nel torrente, Arpat: “Nessun peggioramento della qualità delle acque”. Rifiuti nel torrente Rovigo, al momento nessun impatto sulla qualità dell’acqua. Monni: “Nel fiume Rovigo nessun problema di rilascio contaminanti”. Discarica nel rio Rovigo, i risultati di Arpae: «Santerno, al momento nessun impatto sulle acque». Discarica fantasma, Arpae: "Nessun impatto sulle acque del Santerno". Presto un sopralluogo della Commissione parlamentare. Ne parlano su altre fonti

