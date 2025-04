Il ‘giallo’ di Toano la psicologa | Dalla vedova un ruolo attivo | lei era il braccio operativo

ruolo che avrebbe avuto in famiglia Marta Ghilardini. Lei è la vedova del 77enne Giuseppe Pedrazzini, trovato morto l’11 maggio 2022 nel pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima. Davanti alla Corte d’Assise presieduta da Cristina Beretti, deve rispondere di maltrattamenti aggravati dall’averne causato la morte, sequestro di persona, omissione di soccorso, soppressione di cadavere e truffa all’Inps. Il fratello Claudio Pedrazzini è costituito parte civile tramite l’avvocato Naima Marconi. "Le figure reggenti, di leadership, erano Silvia Pedrazzini e il marito Riccardo Guida": la figlia della vittima e il genero sono stati condannati col rito abbreviato a 12 anni 4 mesi confermati in Appello. Ilrestodelcarlino.it - Il ‘giallo’ di Toano, la psicologa: "Dalla vedova un ruolo attivo: lei era il braccio operativo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Non era lei a decidere le condotte, ma le metteva in atto: era una ‘servente’". Federica Montagna, maresciallo della sezione di psicologia investigativa del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche), ha descritto così ilche avrebbe avuto in famiglia Marta Ghilardini. Lei è ladel 77enne Giuseppe Pedrazzini, trovato morto l’11 maggio 2022 nel pozzo della sua casa di Cerrè Marabino () e deceduto due mesi prima. Davanti alla Corte d’Assise presieduta da Cristina Beretti, deve rispondere di maltrattamenti aggravati dall’averne causato la morte, sequestro di persona, omissione di soccorso, soppressione di cadavere e truffa all’Inps. Il fratello Claudio Pedrazzini è costituito parte civile tramite l’avvocato Naima Marconi. "Le figure reggenti, di leadership, erano Silvia Pedrazzini e il marito Riccardo Guida": la figlia della vittima e il genero sono stati condannati col rito abbreviato a 12 anni 4 mesi confermati in Appello.

