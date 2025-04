LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA | Chiappinelli punta al colpaccio

DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura degli Europei su strada 2025 in programma a Lovanio in Belgio. Sui tracciati tortuosi delle Fiandre, si preannuncia una due giorni appassionante con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona che si disputeranno domani, domenica 13 aprile.A una trentina di chilometri da Bruxelles, il cuore delle Fiandre ospita un evento storico: un appuntamento che coinvolgerà mezza maratona, 10 km e maratona, in un mix di tradizione e innovazione che promette spettacolo e grande agonismo. L’Italia si presenta all’appello con una squadra composta da 21 atleti (11 uomini e 10 donne) pronti a difendere i colori azzurri sia sul piano individuale che in ottica classifiche a squadre, stilate in base alla somma dei tempi dei primi tre classificati di ogni nazione. Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Chiappinelli punta al colpaccio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella giornata di apertura deglisuin programma a Lovanio in Belgio. Sui tracciati tortuosi delle Fiandre, si preannuncia una due giorni appassionante con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona che si disputeranno domani, domenica 13 aprile.A una trentina di chilometri da Bruxelles, il cuore delle Fiandre ospita un evento storico: un apmento che coinvolgerà mezza maratona, 10 km e maratona, in un mix di tradizione e innovazione che promette spettacolo e grande agonismo. L’Italia si presenta all’appello con una squadra composta da 21 atleti (11 uomini e 10 donne) pronti a difendere i colori azzurri sia sul piano individuale che in ottica classifiche a squadre, stilate in base alla somma dei tempi dei primi tre classificati di ogni nazione.

