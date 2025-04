La Meloni a Washington può offrire una sponda anti Francia e Germania

Laverita.info - La Meloni a Washington può offrire una sponda anti Francia e Germania Leggi su Laverita.info Anche se Donald Trump dice di considerare l’Ue un blocco unico, la visita del nostro premier sarà strategica. Creare un rapporto privilegiato fra Usa e Italia significa frenare l’asse fra Europa e Cina, vero obiettivo del presidente.

