Ilaria Salis | Sì ai concorsi ma assumere anche da GPS cittadinanza ai nati in Italia educazione sentimentale in classe INTERVISTA

Ilaria Salis: “Sì ai concorsi ma assumere anche da GPS, cittadinanza ai nati in Italia, educazione sentimentale in classe”. INTERVISTA . Leggi su Orizzontescuola.it L'arte e la scrittura possono liberarti? "Tanto. La letteratura come tutte le arti ti fa uscire dalla gabbia del reale, e da quella finestrella fra le sbarre di un carcere da cui tu non passi, ed è una fonte d'ispirazione."L'articolo: “Sì aimada GPS,aiinin”.

