Udinese-Milan 0-4 | il tabellino | Serie A

Udinese-Milan 0-4

Marcatori: 42' Leao, 45' Pavlovic, 74' Hernandez, 81' Reijnders
Assist: 42' Fofana, 45' Pulisic, 74' Abraham, 81' Leao

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (dal 76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (dal 65' Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 76' Payero), Kamara (dal 65' Rui Modesto); Atta; Lucca (dall'84 Pizarro).

Udinese-Milan 0-4, i rossoneri dominano ma che paura per Maignan. Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero per continuare a inseguire l’Europa. Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO. Le pagelle di Udinese-Milan 0-4: lampi di vero Theo, la difesa a 3 funziona. Leao e Reijnders super, Lucca in serata no. Video Gol Udinese-Milan 0-4, highlights e sintesi. -Milan 0-4. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto tg24.sky.it:) Serie A, Udinese-Milan 0-4: poker rossonero nell'anticipo. Gli highlights. VIDEO - I rossoneri hanno dominato il match a Udine che ha aperto la 32esima giornata del campionato, andando in gol con Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders. Il programma prosegue domani con Venezia-Mo ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Udinese-Milan 0-4, la sintesi della partita - Paura per il portiere ospite, Mike Maignan, uscito in barella e ricoverato per accertamenti dopo un duro scontro di gioco con il compagno di squadra Alex Jimenez ...

(Ne dà notizia msn.com:) Udinese-Milan LIVE 0-4: Reijnders cala il poker! - Udinese-Milan, 32esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 85` Annullato il 5-0 di Abraham, che aveva deviato in rete un tiro-cross di ...