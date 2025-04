Argentina mld da Banca monmdiale e Bid

Argentina. Si tratta della Banca Mondiale e della Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid) che metteranno rispettivamente a disposizione del governo di Javier Milei un prestito da 12 e uno da 10 miliardi di dollari. Altri 20 miliardi che si aggiungono ai 20 mld del Fmi per la modernizzazione dell'Argentina e il sostegno al governo Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.20 Dopo il Fmi altre due istituzioni di credito multilaterale hanno annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l'. Si tratta dellaMondiale e dellaInteramericana per lo Sviluppo (Bid) che metteranno rispettivamente a disposizione del governo di Javier Milei un prestito da 12 e uno da 10 miliardi di dollari. Altri 20 miliardi che si aggiungono ai 20 mld del Fmi per la modernizzazione dell'e il sostegno al governo

Argentina riceve 22 miliardi di dollari dalla Banca Mondiale e dalla Bid

