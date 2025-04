Rapina ed estorsione per un debito di gioco arrestato 33enne

arrestato dai carabinieri di Cesenatico, che hanno eseguito materialmente nei suoi confronti un’ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Forlì. Il 33enne, di nazionalità cinese, deve rispondere dei reati di estorsione, Rapina ed esercizio di gioco d’azzardo. I fatti risalgono a dieci mesi fa, nel giugno 2024, quando i carabinieri della Compagnia di Cesenatico avevano arrestato in flagranza del reato di estorsione tre cittadini stranieri che, con la pretesa di riscuotere un presunto debito di gioco di diverse migliaia di euro, si erano presentati a casa di un loro connazionale, minacciandolo pesantemente. La vittima tuttavia aveva avvisato proprio i carabinieri, con le pattuglie che si erano appostate nelle vicinanze e hanno fatto scattare le manette. Ilrestodelcarlino.it - Rapina ed estorsione per un debito di gioco, arrestato 33enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un uomo di 33 anni è statodai carabinieri di Cesenatico, che hanno eseguito materialmente nei suoi confronti un’ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Forlì. Il, di nazionalità cinese, deve rispondere dei reati died esercizio did’azzardo. I fatti risalgono a dieci mesi fa, nel giugno 2024, quando i carabinieri della Compagnia di Cesenatico avevanoin flagranza del reato ditre cittadini stranieri che, con la pretesa di riscuotere un presuntodidi diverse migliaia di euro, si erano presentati a casa di un loro connazionale, minacciandolo pesantemente. La vittima tuttavia aveva avvisato proprio i carabinieri, con le pattuglie che si erano appostate nelle vicinanze e hanno fatto scattare le manette.

Potrebbe interessarti anche:

Rapina uomo con la stampella - lo strattona e lo fa cadere a terra : arrestato 32enne

I Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del posto già noto ai militari dell'Arma, per rapina aggravata in danno di una coppia di ...

Bari - colpisce con un martello una suora per rubarle la borsa : arrestato 61enne per rapina

Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Bari per rapina ai danni di una suora laica, aggredita con un martello.

Trento - violenta ripetutamente - rapina e accoltella una donna in casa : arrestato trentenne

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto con la forza nell’abitazione della vittima, costringendola ripetutamente a subire rapporti sessuali. Durante l’aggressione, ...

Tentò di strangolare un minore per un debito di droga, giovane condannato a 7 anni. Prato, raid punitivi e rapina per un debito ai trafficanti di droga di 70 mila euro: cinque arresti. Comunicati Stampa. Spedizione punitiva: 4 arresti . Minacce e tentata estorsione per un maxi debito di droga. Debito di droga non saldato: 15enne vittima di estorsione e rapina da parte di un 16enne e un 17enne. Consegna. Accumula debiti per comprare droga in carcere, il padre "strozzato" per 10 mila euro. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia corriereromagna.it:) Cesenatico, lo perseguita a suon di minacce dopo un debito di gioco: 33enne agli arresti domiciliari - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura degli arresti ...

() No alla causa di non punibilità per l’estorsione in danno della madre - La seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 4190/2025, ha stabilito che i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dalla sfera ...

(L’agenzia livingcesenatico.it ha pubblicato che:) Estorsione, 33enne ai domiciliari a Cesenatico - Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, hanno costretto ai domiciliari un 33enne per “estorsione” ...