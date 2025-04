Un medico del 118 | “Pagati 30 euro l’ora e spesso aggrediti e insultati non siamo missionari

euro all'ora per gestire emergenze in ambienti a rischio e prendere decisioni sulla vita delle persone: i medici gettonisti del 118, attraverso il sindacato Aaroi Enac, annunciano di levarsi dai turni extra contrattuali istituiti per supplire alla carenza di personale sulle automediche se la loro paga non verrà equiparata a quella dei colleghi gettonisti negli ospedali. Il racconto a Fanpage.it dell'anestesista rianimatore Andrea Perotti, impegnato nel servizio di emergenza. Leggi su Fanpage.it Circa 30all'ora per gestire emergenze in ambienti a rischio e prendere decisioni sulla vita delle persone: i medici gettonisti del 118, attraverso il sindacato Aaroi Enac, annunciano di levarsi dai turni extra contrattuali istituiti per supplire alla carenza di personale sulle automediche se la loro paga non verrà equiparata a quella dei colleghi gettonisti negli ospedali. Il racconto a Fanpage.it dell'anestesista rianimatore Andrea Perotti, impegnato nel servizio di emergenza.

Potrebbe interessarti anche:

Accusato di aver percepito illecitamente 33mila euro; medico della Asl di Latina assolto

Il Tribunale di Latina ha assolto un medico accusato di truffa aggravata e falso ideologico. La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2016, si è conclusa con la formula “per non aver commesso il ...

Vicenza - donna truffata per 13 mila euro da un finto medico : come funziona il raggiro del "figlio malato"

Una donna di Vicenza è stata truffata per 13.000 euro con il raggiro del figlio malato. La Polizia indaga per identificare i colpevoli.

Morte di Davide Astori : la Cassazione conferma la condanna di un anno al medico sportivo. Dovrà versare oltre 1 milione di euro alla famiglia

Due certificati di idoneità agonistica rilasciati senza svolgere alcuni esami richiesti poi la morte improvvisa di Davide Astori, ex difensore e capitano della Fiorentina, per un problema cardiaco: ...

Un medico del 118: "Pagati 30 euro l'ora e spesso aggrediti e insultati, non siamo missionari”. “Salva mia madre o ti ammazzo”, medico del 118 minacciato con la pistola alla testa. Torino, punta una pistola alla testa del medico del 118 e minaccia: “Se non salvi mia madre ti…. Riforma 118, c'è l'accordo tra Ordini infermieri e medici. «Salva mia madre o ti ammazzo»: medico del 118 minacciato con una pistola. Medico 118 minacciato con pistola. Anelli (Fnomceo): “Ogni episodio come questo fa crescere la voglia di lasciare tutto”. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano fanpage.it ha riportato che:) Un medico del 118: “Pagati 30 euro l’ora e spesso aggrediti e insultati, non siamo missionari” - Circa 30 euro all'ora per gestire emergenze in ambienti a rischio e prendere decisioni sulla vita delle persone: i medici gettonisti del 118, attraverso ...

(Dalle pagine di rainews.it si apprende che:) 118, Agnone perde ancora il medico - Dopo un anno dalla prima demedicalizzazione notturna, l’Asrem è costretta a tagliare: il personale è ridotto al minimo e gli interventi effettuati tra le 20 e le 8 sono uno ogni tre giorni. Sconforto ...

(Come si legge su ilmattino.it:) Asl Benevento, servono 15 medici al 118: al Rummo rinforzi in arrivo - I presidi dell'emergenza territoriale e ospedaliera ancora in affanno adottano provvedimenti riparatori per far fronte alla carenza di personale medico. In seguito all'ultima ...