Accordo Italia-India per la cooperazione scientifica | dalla robotica all’economia blu

India, Jitendra Singh, hanno firmato un Memorandum of Understanding finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. L’Accordo è stato siglato durante una missione istituzionale congiunta in India, che ha visto coinvolti anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e una delegazione accademica e scientifica Italiana. L’intesa si inserisce in un piano strategico promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per ampliare le collaborazioni internazionali annunciato lo scorso novembre durante il G20 di Rio de Janeiro.L'articolo Accordo Italia-India per la cooperazione scientifica: dalla robotica all’economia blu . Leggi su Orizzontescuola.it La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza e della Tecnologia dell’, Jitendra Singh, hanno firmato un Memorandum of Understanding finalizzato a rafforzare labilaterale nel campo della ricercae tecnologica. L’è stato siglato durante una missione istituzionale congiunta in, che ha visto coinvolti anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e una delegazione accademica ena. L’intesa si inserisce in un piano strategico promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per ampliare le collaborazioni internazionali annunciato lo scorso novembre durante il G20 di Rio de Janeiro.L'articoloper lablu .

