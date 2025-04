Allarme nell’impianto rifiuti della Secam per un incendio fra gli ingombranti

incendio domato in pochi minuti all’impianto Secam di Cedrasco. Tutto si è verificato intorno alle 14 di ieri. Le fiamme sono scaturite dai rifiuti ingombranti. Il rogo è stato domato dalle squadre di emergenza interna. I vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area già teatro di un incendio molto più grave nel novembre del 2022. Dopo quei fatti la Procura del capoluogo valtellinese avviò una inchiesta. Ilgiorno.it - Allarme nell’impianto rifiuti della Secam per un incendio fra gli ingombranti Leggi su Ilgiorno.it Un principio didomato in pochi minuti all’impiantodi Cedrasco. Tutto si è verificato intorno alle 14 di ieri. Le fiamme sono scaturite dai. Il rogo è stato domato dalle squadre di emergenza interna. I vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area già teatro di unmolto più grave nel novembre del 2022. Dopo quei fatti la Procura del capoluogo valtellinese avviò una inchiesta.

Potrebbe interessarti anche:

Nuova raccolta rifiuti a Sondrio : le precisazioni di Secam

Dopo i dubbi e le perplessità che serpeggiano tra i cittadini ed evidenziate dal consigliere di minoranza Francesco Bettinelli, in vista della partenza della nuova raccolta differenziata e ...

Rivoluzione raccolta dei rifiuti Secam : "Chi non ha ancora i kit utilizzi i sacchi vecchi"

A Sondrio la rivoluzione raccolta rifiuti è in vista. Secam precisa che tutti coloro che il 3 marzo non avranno ancora a disposizione i kit per la raccolta, potranno continuare, nell’attesa, a ...

Maltempo a Firenze : riaperto centro raccolta rifiuti nel viale Guidoni

Multiutility fa sapere che è stato riaperto il centro di raccolta rifiuti di Firenze in viale Guidoni, adiacente al parco di San Donato, chiuso questa mattina, 28 gennaio 2025, in via precauzionale ...

(Risulta da fonti di ilgiorno.it che:) Allarme nell’impianto rifiuti della Secam per un incendio fra gli ingombranti - Un principio di incendio domato in pochi minuti all’impianto Secam di Cedrasco. Tutto si è verificato intorno alle 14 ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Rivoluzione raccolta dei rifiuti Secam : "Chi non ha ancora i kit utilizzi i sacchi vecchi" - A Sondrio la rivoluzione raccolta rifiuti è in vista. Secam precisa che tutti coloro che il 3 marzo non avranno ancora a disposizione i kit per la raccolta, potranno continuare, nell’attesa ...