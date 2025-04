Fibrillazione atriale Nuova tecnica di ablazione in Cardiologia al Mazzoni

Nuova tecnica di ablazione della forma persistente di Fibrillazione atriale: l’unità operativa di elettrofisiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ ha presentato, all’ultimo congresso europeo di aritmologia (EHRA 25) che si è svolto a Vienna, i risultati ottenuti attraverso l’adozione di questa procedura. "È stato motivo di grande orgoglio presentare i risultati preliminari dei nostri progetti su una Nuova tecnica di ablazione della forma persistente di Fibrillazione atriale, che è le più difficile da trattare – dice Marchese – da oltre dieci anni le nostre ricerche siano selezionate dal comitato scientifico della società europea di aritmologia. Il successo della procedura non dipende dal tipo di energia utilizzata per l’ablazione, come dimostrano i recenti studi clinici che hanno evidenziato che il caldo, il freddo e la Nuova energia pulsata si equivalgono. Ilrestodelcarlino.it - Fibrillazione atriale. Nuova tecnica di ablazione in Cardiologia al Mazzoni Leggi su Ilrestodelcarlino.it didella forma persistente di: l’unità operativa di elettrofisiologia dell’ospedale ‘’ ha presentato, all’ultimo congresso europeo di aritmologia (EHRA 25) che si è svolto a Vienna, i risultati ottenuti attraverso l’adozione di questa procedura. "È stato motivo di grande orgoglio presentare i risultati preliminari dei nostri progetti su unadidella forma persistente di, che è le più difficile da trattare – dice Marchese – da oltre dieci anni le nostre ricerche siano selezionate dal comitato scientifico della società europea di aritmologia. Il successo della procedura non dipende dal tipo di energia utilizzata per l’, come dimostrano i recenti studi clinici che hanno evidenziato che il caldo, il freddo e laenergia pulsata si equivalgono.

