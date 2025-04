Ottantamila euro per ’Che spettacolo l’estate a Cesena’

l'estate si avvicina e la città si prepara ad accogliere una ricca proposta di iniziative che interesseranno le diverse arti intrattenendo un'ampia platea di cittadini e visitatori. A questo proposito, sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato l'Avviso 'Che spettacolo l'estate a Cesena 2025' (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/cesena-che-spettacolo-2025/) per la presentazione di proposte progettuali riguardanti le iniziative di animazione ed eventi da realizzare in città nel periodo che si estende dal 20 maggio al 31 ottobre 2025. L'amministrazione comunale mette a disposizione delle associazioni locali un pacchetto complessivo di risorse pari a 80mila euro. 'Che spettacolo l'estate a Cesena' ha lo scopo di definire e promuovere una programmazione coordinata di eventi a livello cittadino, sviluppando e valorizzando i punti di eccellenza e le specifiche peculiarità che caratterizzano il tessuto locale, a partire dal centro storico, anche supportando la libera iniziativa.

