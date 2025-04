Visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano

Visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, grazie al rinnovato impegno del Touring Club Italiano e del progetto Aperti per Voi. Un’occasione imperdibile per esplorare uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del patrimonio Presidenziale italiano.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> A soli 25 chilometri dal cuore di Roma, immersa tra mare, pianura e colline, la Tenuta di Castelporziano si estende per oltre 6.000 ettari e racconta millenni di storia: dai primi insediamenti dell’età del Ferro, passando per le ville dell’epoca imperiale romana (come quella attribuita a Plinio il Giovane), fino ai fasti sabaudi e alla moderna funzione istituzionale. Leggi su Funweek.it Fino al 15 giugno 2025 appuntamento con ledi, grazie al rinnovato impegno del Touring Club Italiano e del progetto Aperti per Voi. Un’occasione imperdibile per esplorare uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del patrimonioitaliano.IscrivitiNewsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> A soli 25 chilometri dal cuore di Roma, immersa tra mare, pianura e colline, ladisi estende per oltre 6.000 ettari e racconta millenni di storia: dai primi insediamenti dell’età del Ferro, passando per le ville dell’epoca imperiale romana (come quella attribuita a Plinio il Giovane), fino ai fasti sabaudi emoderna funzione istituzionale.

Potrebbe interessarti anche:

Visite guidate per la terza età alla cupola di Santa Maria di Campagna

Nuovo appuntamento culturale per gli over 65 residenti a Piacenza, promosso dall'Ufficio Attività Socioricreative del Comune: in calendario giovedì 6 febbraio - in replica la settimana seguente, ...

Tuffo nella storia di Formigine con le visite guidate alle torri dell’Orologio e dell’Acquedotto

Appuntamento sabato 5 aprile alle 15 e domenica 6 alle 10 con due speciali visite guidate per scoprire la storia delle torri più note di Formigine: quella del castello e quella dell’acquedotto. La ...

Alla scoperta dei tesori dell’Abbazia di San Martino delle Scale - visite guidate e degustazioni di birra

MONREALE – Anche tra la fine di febbraio e gli inizio di marzo – 22 e 23 febbraio, e poi 8 e 9 marzo – sarà possibile partecipare alle visite guidate dell’abbazia di San Martino delle Scale, una ...

Visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Tenuta presidenziale di Castelporziano, il 15 marzo ripartono le visite guidate. Nuove visite nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, dove i volontari Touring accolgono cittadini e turisti. Castelporziano, ripartono le visite guidate alla tenuta presidenziale. Riparte il 15 marzo la stagione primaverile delle aperture della Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano visite guidate con il WWF. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da funweek.it:) Visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano - Fino al 15 giugno 2025 appuntamento con le visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, grazie al rinnovato impegno del Touring Club ...

(Lo rende noto roma.repubblica.it:) Castelporziano, la tenuta presidenziale riapre ai visitatori: tutte le informazioni - Riparte sabato 15 marzo 2025 la stagione primaverile delle aperture della tenuta presidenziale di Castelporziano. Le visite guidate si terranno nei weekend, fino a domenica 15 giugno; i visitatori ...

(Stando a quanto scrive tg24.sky.it:) Quirinale, sabato ripartono le visite guidate nella tenuta presidenziale di Castelporziano - Riparte sabato 15 marzo la stagione primaverile delle aperture della tenuta presidenziale di Castelporziano. Le visite guidate si terranno nei weekend, fino a domenica 15 giugno. I visitatori ...