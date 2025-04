Vince la reintegra ma l’azienda non lo fa tornare a lavorare Il caso di Amedeo Rota

reintegrato a lavoro né, tantomeno, gli è stato versato il pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento. A tre mesi di distanza dalla sentenza che lo ha scagionato da ogni accusa, Amedeo Rota aspetta ancora di veder applicato quanto ordinato dal giudice".E' la denuncia che arriva dalla UGL di Frosinone che si schiera al fianco dell'ex responsabile dell'impianto della A&A S.p.A. di Villa Santa Lucia, iscritto al sindacato, chiedendo all'azienda di rispettare quanto disposto dal Tribunale di Cassino.Rota era stato indagato a seguito dell'inchiesta denominata Acquanera e rinviato a giudizio, assieme ai vertici dell'azienda A&A S.p.A. che, per conto del Consorzio industriale (Cosilam) aveva gestito in house il depuratore di via Molinarso a Villa Santa Lucia, quale corresponsabile dell'inquinamento delle acque del fiume Rio Pioppeto.

