Bologna 35 milioni per un tesoro | ora ne vale più di 100

Bologna non si fanno miracoli: si fanno scelte. E grazie alla visione di Sartori, quei 35 milioni investiti oggi profumano di capolavoroBologna, 35 milioni per un tesoro: ora ne vale più di 100 (Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comC’è una cosa che, nel calcio di oggi, vale più di un gol all’incrocio o di un rigore parato al 90’. Si chiama visione. Semplice da dire, complicatissima da mettere in pratica.Perché la visione non è solo trovare un talento prima degli altri. La visione è anche saperci credere quando nessuno ci crede, investirci dei soldi veri, aspettare che cresca, sopportarne gli errori. E poi, quando arriva il momento, godersi lo spettacolo.Se il Bologna oggi è molto più di una favola da raccontare sotto Natale, il motivo sta tutto qui. Certo, i risultati di Vincenzo Italiano hanno messo la firma in calce a un’annata clamorosa. Serieanews.com - Bologna, 35 milioni per un tesoro: ora ne vale più di 100 Leggi su Serieanews.com non si fanno miracoli: si fanno scelte. E grazie alla visione di Sartori, quei 35investiti oggi profumano di capolavoro, 35per un: ora nepiù di 100 (Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comC’è una cosa che, nel calcio di oggi,più di un gol all’incrocio o di un rigore parato al 90’. Si chiama visione. Semplice da dire, complicatissima da mettere in pratica.Perché la visione non è solo trovare un talento prima degli altri. La visione è anche saperci credere quando nessuno ci crede, investirci dei soldi veri, aspettare che cresca, sopportarne gli errori. E poi, quando arriva il momento, godersi lo spettacolo.Se iloggi è molto più di una favola da raccontare sotto Natale, il motivo sta tutto qui. Certo, i risultati di Vincenzo Italiano hanno messo la firma in calce a un’annata clamorosa.

