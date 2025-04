Ristorante cinese shock | piccioni di strada spacciati per anatre – VIDEO

Ristorante serviva piccioni randagi come anatra arrosto. Polizia trova cibo andato a male e infestazioniImmaginate di entrare in un Ristorante cinese con grandi aspettative, attratti dalle ottime recensioni e dal richiamo di piatti prelibati come l’anatra arrosto. Poi, la realtà si svela in modo inquietante. Com in questo caso specifico, in cui la polizia ha scoperto che il piatto forte di un Ristorante non era altro che un piccione randagio spacciato per anatra.Ristorante cinese shock: piccioni di strada spacciati per anatre – VIDEO – Cityrumors.itL’inquietante scoperta è avvenuta al Ristorante Jin Gu, nel quartiere Usera di Madrid, dove i clienti pensavano di gustare un piatto prelibato ma, secondo le indagini, stavano mangiando carne tutt’altro che salutare. Le immagini delle forze dell’ordine diffuse dai media mostrano strisce di carne di dubbia provenienza appese su uno stendibiancheria e sacchi di carne scolorita sparsi in giro, creando un’immagine di degrado che fa venire i brividi. Cityrumors.it - Ristorante cinese shock: piccioni di strada spacciati per anatre – VIDEO Leggi su Cityrumors.it Scoperta scioccante: unservivarandagi come anatra arrosto. Polizia trova cibo andato a male e infestazioniImmaginate di entrare in uncon grandi aspettative, attratti dalle ottime recensioni e dal richiamo di piatti prelibati come l’anatra arrosto. Poi, la realtà si svela in modo inquietante. Com in questo caso specifico, in cui la polizia ha scoperto che il piatto forte di unnon era altro che un piccione randagio spacciato per anatra.diper– Cityrumors.itL’inquietante scoperta è avvenuta alJin Gu, nel quartiere Usera di Madrid, dove i clienti pensavano di gustare un piatto prelibato ma, secondo le indagini, stavano mangiando carne tutt’altro che salutare. Le immagini delle forze dell’ordine diffuse dai media mostrano strisce di carne di dubbia provenienza appese su uno stendibiancheria e sacchi di carne scolorita sparsi in giro, creando un’immagine di degrado che fa venire i brividi.

Potrebbe interessarti anche:

Incendio in un ristorante cinese di Milano : fiamme divampano in cucina - arrivano i pompieri

L’olio bollente che s’incendia, le lingue di fuoco che si allungano sui mobili e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura nella cucina di un ristorante cinese di via Imbonati a Milano ...

Roma - tra pareti ingiallite e pessime condizioni igieniche : chiuso ristorante cinese

Roma, 31 marzo 2025- Nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle regole da parte di pubblici esercizi e per garantire la tutela della salute dei cittadini, le pattuglie della Polizia ...

Ultimo riso alla cantonese e involtino primavera : chiude lo storico ristorante cinese

Ultimi giorni di lavoro in cucina e il Mandarin poi chiuderà i battenti. Lo storico ristorante cinese di Monza, in via Borgazzi, abbassa la saracinesca. L’annuncio sui social dove lo staff saluta e ...

(In base a quanto diffuso da veb.it:) Ristorante cinese vendeva piccioni come anatre arrosto - Ristorante cinese chiuso a Madrid: serviva piccioni al posto dell'anatra arrosto. Scoperti alimenti illegali, scarsa igiene e carni non tracciabili. Ecco cosa è successo.

(Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it:) Serviano piccioni presi per strada al posto dell’anatra laccata: chiuso ristorante cinese a Madrid - Le immagini girate dagli agenti della Policia Municipal mostrano scenari scioccanti a cominciare dalla sporcizia e per arrivare a strisce di carne appese in uno stendibiancheria ...