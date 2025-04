Cosa è successo alle Four Horsewomen?

CosaPensavo questo: mentre Randy Orton può limitarsi a fare la RKO per la millesima volta e il pubblico impazzisce come se fosse la seconda venuta di Cristo, o CM Punk può fare il suo solito promo, identico da vent’anni, e tutti perdono la testa, le nostre Horsewomen sembrano condannate all’indifferenza o peggio, ai fischi, sia che rimangano loro stesse, sia che si reinventino. Zonawrestling.net - Cosa è successo alle Four Horsewomen? Leggi su Zonawrestling.net Una volta erano le regine incontrastate del wrestling femminile WWE, oggi quando appaiono sullo schermo la reazione del pubblico è tiepida come una birra dimenticata sul tavolo. E no, non è un’esagerazione. Charlotte Flair, Becky Lynch, Mercedes Moné (l’ex Sasha Banks) e Bayley sembrano aver perso quella magia che le rendeva speciali. Ricordo quando si parlava di Charlotte come una delle più grandi wrestler al microfono e sul ring a tutto tondo, uomini compresi. Ma come è possibile che oggi siano così indigeste? Parliamo delle stesse donne che hanno rivoluzionato il wrestling femminile, le stesse che hanno reso possibile l’impossibile, lottando nel primo main event di WrestleMania al femminile. E invece, guardatele ora.Non è più la stessaPensavo questo: mentre Randy Orton può limitarsi a fare la RKO per la millesima volta e il pubblico impazzisce come se fosse la seconda venuta di Cristo, o CM Punk può fare il suo solito promo, identico da vent’anni, e tutti perdono la testa, le nostresembrano condannate all’indifferenza o peggio, ai fischi, sia che rimangano loro stesse, sia che si reinventino.

Potrebbe interessarti anche:

Come voglio morire". Asia Argento spaventa Silvia Toffanin - cosa è successo in studio

Discorsi macabri da SIlvia Toffanin. Asia Argento è stata ospite a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. E, com'era prevedibile, le sue dichiarazioni hanno destato un certo clamore. Al centro ...

«L'ho strozzata io». Franco Pettineo confessa : ha ucciso Sabrina Baldini. La relazione - la fuga e la cattura : cosa è successo

Ha confessato Franco Pettineo, 52 anni, l'uomo che l'altra notte ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta ieri mattina in un'abitazione di...

"Richieste angoscianti". Lo chef della tv accusato di molestie : cosa è successo

Accuse pesanti: comportamenti inappropriati e intimidatori sul set. Lui smentisce tutto: "Sono un padre e un marito"

La Nike Air Force 1 di Lebron James è una sneaker vincente in ogni occasione. Lost Lands 2: The Four Horsemen, una nuova avventura grafica premium per Android, iOS e PC. The 100: Recensione dell’episodio 4.03 – The Four Horsemen. Le 72 stagioni all’inferno dei Metallica. Metallica, Master Of Puppets compie 35 anni. Metallica: ‘The Four Horsemen’ dal vivo. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia zonawrestling.net:) Cosa è successo alle Four Horsewomen? - Una volta erano le regine incontrastate del wrestling femminile WWE, oggi quando appaiono sullo schermo la reazione del pubblico è tiepida come una birra dimenticata sul tavolo. E no, non è un'esagera ...

(A riportarlo è msn.com:) L’Era delle Four Horsewomen in WWE è finita? Rispondono Rhea Ripley e Bayley - Durante la conferenza stampa post Night 1 di WrestleMania a Rhea Ripley è stato chiesto se secondo lei l’Era delle Four Horsewomen è giunta al termine dopo che lei stessa per due WrestleMania ...