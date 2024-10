Io Robot | il regista accusa Elon Musk di aver copiato il suo film di fantascienza

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Io,: ildiil suodiLo scorso giovedì, l’amministratore delegato di Teslaha svelato – nel corso dell’evento We,(vi ricorda per caso unchiamato Io,?) – i nuovi prototipi di, chiamati Optimus, che in un primo momento sembravano essere senza pilota, ma che poi si sono rivelati essere tele-operati da esseri umani in tempo reale. Il momento clou della serata è però stata la presentazione del Cybercab, con le sue porte simili ad ali e l’assenza di volante e pedali, ma anche del Robovan, un autobus glorioso che si guida da solo e può trasportare merci e/o fino a 20 persone.