Inchiesta ultras Inter e Milan, interrogatori per Calhanoglu e Calabria (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Procura di Milano è pronta a sentire Hakan Calhanoglu e Davide Calabria nell'ambito dell'Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Il punto Pianetamilan.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, interrogatori per Calhanoglu e Calabria Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Procura dio è pronta a sentire Hakane Davidenell'ambito dell'suglidi. Il punto

Solo in Italia cerchiamo di annacquare lo scandalo ultras. L’Equipe : «Inter e Milan sconsiderati” - L’Equipe: «Inter e Milan sconsiderati” sembra essere il primo su ilNapolista. Andrea Agnelli, allora presidente del club, fu interdetto dalla carica per tre mesi. Andrea Beretta, leader ultra, ha pugnalato venti volte Antonio Bellocco nel parcheggio di un palazzetto dello sport della vicina periferia milanese”. (Ilnapolista.it)

Inchiesta ultras - avvocato Di Cintio : «Inter e Milan - attenti a impatto reputazionale!» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inchiesta ultras, avvocato Di Cintio: «Inter e Milan, attenti a impatto reputazionale!») © Inter-News. (Inter-news.it)

Capuano : «Caso ultras? Non condizionerà l’Inter! Lasciamo finire» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Continua a tenere banco il caso ultras, ne parla Giovanni Capuano. In settimana, potrebbe essere sentito qualche tesserato dell’Inter. In primis è un’inchiesta penale e quindi bisogna lasciare il tempo a chi ci sta lavorando di concludere il proprio lavoro. (Inter-news.it)