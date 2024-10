Inchiesta ultras Inter e Milan, il ritratto del ‘Joker’ rossonero Lucci (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con l'Inchiesta "Doppia Curva" possiamo notare come Luca Lucci emerge nella qualità di dominatore indiscusso, fulcro degli ultras del Milan Pianetamilan.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, il ritratto del ‘Joker’ rossonero Lucci Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con l'"Doppia Curva" possiamo notare come Lucaemerge nella qualità di dominatore indiscusso, fulcro deglidel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras Inter e Milan - carte all’Antimafia! Nuovi sviluppi - Dopo aver ascoltato Simone Inzaghi e Javier Zanetti, gli inquirenti nei prossimi giorni dovrebbero sentire pure altri testimoni: dagli interisti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu al capitano del Milan Davide Calabria. Si tratta ovviamente di parti lese e testimoni dei fatti, su cui non vige alcun capo di imputazione. (Inter-news.it)

Inchiesta ultras Inter e Milan - interrogatori per Calhanoglu e Calabria - La Procura di Milano è pronta a sentire Hakan Calhanoglu e Davide Calabria nell'ambito dell'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Il punto. (Pianetamilan.it)

Solo in Italia cerchiamo di annacquare lo scandalo ultras. L’Equipe : «Inter e Milan sconsiderati” - Nessuno dei loro dipendenti risulta essere nel mirino delle indagini e l’elenco degli indagati resta limitato ai 19 ultras arrestati, che hanno tutti scelto di far valere il proprio diritto al silenzio durante gli interrogatori. Ci torna per esempio L’Equipe il cui riassunto delle suddette vicende parla da solo: “Rivendita di biglietti al mercato nero, gestione abusiva di parcheggi, controllo ... (Ilnapolista.it)