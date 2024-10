Il Napoli di Conte verso Empoli e Rafa Marin: parla Santacroce (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio -3° Tempo’ è intervenuto Fabiano Santacroce. Di seguito le dichiarazioni dell’agente di calciatori ed ex difensore del ‘Ciuccio’. “A mio avviso, quella del Napoli è una fase difensiva che sta funzionando molto bene, devono stare un po’ più accorti a concedere questi spazi da fuori. Calzona sbagliava a parlare di ‘voglia’, non era quella che mancava, ma una questione mentale che Conte è riuscito a trasmettergli”. Questo Napoli “Questa è una squadra, unita, combattiva, a livello caratteriale non ne trovo a questo livello negli ultimi 10 anni. Tutti riescono a cacciare il di più, hanno tanta grinta e Conte è stato bravo. Insidie Empoli-Napoli? Sarà una gara difficile perché l’Empoli è una squadra che sa stare bene in campo. Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte verso Empoli e Rafa Marin: parla Santacroce Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) A RadioCentrale, nel corso della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio -3° Tempo’ è intervenuto Fabiano. Di seguito le dichiarazioni dell’agente di calciatori ed ex difensore del ‘Ciuccio’. “A mio avviso, quella delè una fase difensiva che sta funzionando molto bene, devono stare un po’ più accorti a concedere questi spazi da fuori. Calzona sbagliava are di ‘voglia’, non era quella che mancava, ma una questione mentale cheè riuscito a trasmettergli”. Questo“Questa è una squadra, unita, combattiva, a livello caratteriale non ne trovo a questo livello negli ultimi 10 anni. Tutti riescono a cacciare il di più, hanno tanta grinta eè stato bravo. Insidie? Sarà una gara difficile perché l’è una squadra che sa stare bene in campo.

L’opinione dell’EX Santacroce su Napoli ed Empoli - Durante un’intervista a Radio Napoli Centrale, l’ex calciatore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha espresso il suo punto di vista sulla fase difensiva del Napoli e sulla prossima partita contro l’Empoli. Pur riconoscendo l’attivismo del club sul mercato, ha manifestato scetticismo sulla possibilità che il Napoli effettui grandi movimenti a gennaio, soprattutto considerando gli sforzi economici ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - parlano Gianello - Santacroce e il dott. Castellacci (su Meret) - Di seguito le sue dichiarazioni in relazione all’infortunio di Meret. “Caprile non s’aspettava di esordire a Torino, ma ha dimostrato grande personalità. Questa cosa la fanno solo i centrocampisti di un livello altissimo. Il ruolo di portiere è molto affascinante”. Di seguito le sue parole. E Santacroce sul Napoli di Conte… Nella stessa trasmissione ha parlato anche Fabiano Santacroce, ... (Terzotemponapoli.com)

Santacroce : “Il Napoli sarà fastidioso per tutti. Lukaku sta giocando ancora al 50% - McTominay fenomenale” - L'articolo Santacroce: “Il Napoli sarà fastidioso per tutti. Quando tornerà al top, il suo impatto sarà decisivo per il Napoli”. . Spero che continui così, ma ho pochi dubbi. Santacroce non ha risparmiato elogi per il centrocampista: “Ha fatto molto bene contro la Juve? E’ fenomenale. com. Santacroce ha sottolineato come il Napoli, grazie alla combinazione tra un allenatore di alto livello e ... (Napolipiu.com)