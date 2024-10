Anteprima24.it - Il garante campano Ciambriello: “Servirebbero le carceri a numero chiuso”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Stamattina sono stato nel carcere di Poggioreale per effettuare dei colloqui con i ristretti, c’erano 2125 detenuti a fronte di una capienza reale di circa 1400 posti. Credo che da tempo in questo carcere non ci siano le condizioni di detenzione accettabili di spazio abitativo. Una buona notizia è che oggi il detenuto di quasi 93 anni è uscito per andare in detenzione domiciliare in una struttura adeguata.” Lo dichiara ildei detenuti Samuele. In Italia sono presenti circa 61000 detenuti, 15000 detenuti in più rispetto alla capienza reale. Ecco la proposta innovativa del: “Credo che per ogni carcere, debba esistere un limite massimo assoluto per ildi detenuti, al fine di garantire lo standard minimo in termini di spazio abitativo.