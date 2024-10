I due fronti della crisi. Domani vertici cruciali. E il sindaco di Masi apre le porte agli operai (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ il tempo della solidarietà mentre già girano le lancette, il conto alla rovescia verso due scadenze che tengono con il fiato sospeso lavoratori e una provincia. Domani ci sarà un incontro in Regione con la Regal Rexnord. Si metteranno attorno al tavolo con Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione. Anche gli operai Ex Tollok – l’azienda di Masi Torello che ha spostato la produzione in India e licenziato 77 dipendenti – saranno a Bologna, pronti a protestare. Sempre Domani, alle 19, nuovo incontro tra sindacati e vertici della Berco, impresa di Copparo, secondo fronte di crisi. Venti di rabbia e contestazione, questo l’annuncio dei sindacati, se arriverà una nuova fumata nera alla richiesta di ritirate i 480 licenziamenti. Girano le lancette mentre si misura la vicinanza ai lavoratori. Ilrestodelcarlino.it - I due fronti della crisi. Domani vertici cruciali. E il sindaco di Masi apre le porte agli operai Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ il temposolidarietà mentre già girano le lancette, il conto alla rovescia verso due scadenze che tengono con il fiato sospeso lavoratori e una provincia.ci sarà un incontro in Regione con la Regal Rexnord. Si metteranno attorno al tavolo con Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economicoRegione. Anche gliEx Tollok – l’azienda diTorello che ha spostato la produzione in India e licenziato 77 dipendenti – saranno a Bologna, pronti a protestare. Sempre, alle 19, nuovo incontro tra sindacati eBerco, impresa di Copparo, secondo fronte di. Venti di rabbia e contestazione, questo l’annuncio dei sindacati, se arriverà una nuova fumata nera alla richiesta di ritirate i 480 licenziamenti. Girano le lancette mentre si misura la vicinanza ai lavoratori.

