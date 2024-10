"I cosi duci": dolci, tradizionie cabaret con Giuseppe Castiglia a Castel di Lucio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Appuntamento imperdibile sabato 19 ottobre a Castel di Lucio con la manifestazione gastronomica "I cosi duci" con dolci, tradizione musica e cabaret. Apertura degli stand fast food ore 19, spettacolo comico invece con Giuseppe Castiglia alale ore 21. Messinatoday.it - "I cosi duci": dolci, tradizionie cabaret con Giuseppe Castiglia a Castel di Lucio Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Appuntamento imperdibile sabato 19 ottobre adicon la manifestazione gastronomica "I" con, tradizione musica e. Apertura degli stand fast food ore 19, spettacolo comico invece conalale ore 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Furto nella pasticceria di Blanco a Brescia - il cantante sui social : «I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba» - . Il rapper ha condiviso sui social una storia che ritrae la vetrata del negozio, decorata dai graffiti dell’artista Sex Dreams, distrutta. Così il cantante Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha commentato il furto nella pasticceria di famiglia “L’isola delle rose” a Brescia. «Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate da noi», ... (Open.online)

Difficile resistere a parole così dolci. E - infatti - l'attrice spagnola è scoppiata in lacrime - Ora, a distanza di due anni e mezzo, l’attore ha nuovamente voluto esprimere il suo amore dal palco, in un discorso che ha toccato profondamente tutti i presenti. Leggi anche › Javier Bardem e le difficoltà di essere padre in “El Ser Querido” › Penélope ... (Iodonna.it)

Furto nella pasticceria di Blanco a Brescia - il cantante sui social : «I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba» - Il rapper ha condiviso sui social una storia che ritrae la vetrata del negozio, decorata dai graffiti dell’artista Sex Dreams, distrutta. Ha trovato dell’ironia anche di fronte al triste episodio: «I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba». Così il cantante Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha commentato il furto nella pasticceria di famiglia “L’isola delle rose” a Brescia. (Open.online)