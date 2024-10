Half Marathon successo in casa: trionfa Meucci (Di lunedì 14 ottobre 2024) La XVIII edizione della Pisa Half Marathon ha avuto un forte sapore toscano, con il successo del campione pisano Daniele Meucci e della giovane livornese Margherita Voliani nella prova femminile. L’evento ha registrato un record di partecipanti e un’ampia affluenza di pubblico, comprendendo anche la "Top Ten" sui 10 chilometri in memoria della dottoressa Barbara Capovani. La manifestazione è iniziata con un toccante tributo a Pietro Pitoia, premiato per il suo coraggio dopo un doppio trapianto di rene e pancreas, avvenuto esattamente 18 anni fa, nello stesso anno della prima edizione della mezza maratona. Nonostante le difficoltà , Pietro non si è mai arreso e ha partecipato a quasi tutte le edizioni della gara, diventando un simbolo di determinazione e forza di volontà . Lanazione.it - Half Marathon successo in casa: trionfa Meucci Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La XVIII edizione della Pisaha avuto un forte sapore toscano, con ildel campione pisano Danielee della giovane livornese Margherita Voliani nella prova femminile. L’evento ha registrato un record di partecipanti e un’ampia affluenza di pubblico, comprendendo anche la "Top Ten" sui 10 chilometri in memoria della dottoressa Barbara Capovani. La manifestazione è iniziata con un toccante tributo a Pietro Pitoia, premiato per il suo coraggio dopo un doppio trapianto di rene e pancreas, avvenuto esattamente 18 anni fa, nello stesso anno della prima edizione della mezza maratona. Nonostante le difficoltà , Pietro non si è mai arreso e ha partecipato a quasi tutte le edizioni della gara, diventando un simbolo di determinazione e forza di volontà .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Pisa Half Marathon invade la città : tutte le modifiche al traffico - PISA HALF MARATHON: partenza ore 9 da via Contessa Matilde altezza istituto 'I. T. Sardo, via di Balduccio, Via Porta a Mare (lato Ovest), via Conte Fazio, via Stampace, Via Curtatone e Montanara, Via S. 30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. (Lanazione.it)

Si corre la Pisa Half Marathon : come cambia il traffico - 30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13. . . . Per. Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. (Pisatoday.it)

Record di partecipanti per la Pisa Half Marathon che festeggia 18 anni - 49 sulla maratona. 56 di Sofia Yaremchuck) saranno Daniele Meucci ed Ejob Faniel, reduci dai campionati Europei di Roma e dai Giochi olimpici di Parigi. 05 sui 10 km su strada, di 01. 07. 07. Nonostante le difficoltà , Pietro non si è mai arreso e ha partecipato a quasi tutte le edizioni della gara, diventando un simbolo di determinazione e forza di volontà . (Lanazione.it)