Guidonia, pronto lo sgombero di famiglie baraccate: il pensiero va a Pisa e alla lezione non appresa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle porte di Roma si sta predisponendo nell'indifferenza generale un imponente sgombero di famiglie baraccate. E il pensiero va a Pisa. Due città, due baraccopoli, due storie di sgomberi, cinque anni di distanza e nessuna lezione appresa. Settembre 2019. Michele Conti, sindaco leghista della città di Pisa (circa 90.000 abitanti), porta a termine lo sgombero della baraccopoli di via dell'Ospedaletto, dove da un ventennio vivono 220 persone originarie della Macedonia. Per le organizzazioni che si occupano di diritti umani, l'azione è configurabile come uno "sgombero indotto". Le persone sono infatti andate via prima delle ruspe perché indotte, appunto, a farlo attraverso un contributo simbolico una tantum di 500 euro a persona, ipocritamente giustificato come "contributo all'affitto". La delibera di Giunta prevedeva un percorso di inclusione mai realizzato.

