Guardia di Città trova portafoglio con soldi, documenti e carte di credito e lo restituisce: premiata

Pisa, 14 ottobre 2024 - Perdere il portafoglio è sempre un'esperienza spiacevole: il panico di dover bloccare tutte le carte di credito/bancomat, la paura di ritrovarsi senza soldi e l'ansia di dover rifare tutti i documenti. Ma a volte, anche nei momenti bui, accadono storie capaci di ricordarci che il mondo è ancora fatto di empatia, solidarietà ed onestà. È il caso di quanto accaduto all'interno della Città del Teatro di Cascina, dove un gesto di onestà è stato premiato con un biglietto omaggio per assistere a uno spettacolo e da un encomio che prevede anche un compenso economico aggiuntivo che si addiziona in busta paga allo stipendio.

