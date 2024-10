Sport.quotidiano.net - Girone B. Ospitaletto-Palazzolo. Pari davanti a Balotelli

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Brescia) Le prime sei squadre in classifica pareggiano tutte. Così, in vetta, è piena bagarre: quattro contendenti in un solo punto. Desenzano in vetta solitaria (dopo il pareggio di sabato col Chievo), segue a -1 l’dopo iltra Varesina e Sant’Angelo e lo spettacolare 1-1 nel derby con la Pro. Spettatore d’eccezione Super Mario. L’ex attaccante della Nazionale ha infatti assistito dal vivo alla prova del fratello Enock Barwuah, attaccante che milita nelle fila della dei palazzolesi. A passare in vantaggio per primi gli orange con la rete al 29’ del primo tempo di Messaggi, mentre nella ripresa ilè arrivato al 51’ con Pinardi, che ha poi preso un palo.