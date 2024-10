Eni, prezzi del gas scesi del 60% nel 2023 rispetto al 2022 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel 2023 i prezzi del gas nei principali hub si sono ridotti di circa il 60% rispetto al 2022. Su scala globale, si è registrata una tendenza in tutti i mercati verso un graduale riequilibrio. La domanda mondiale di gas si è mantenuta stabile nel 2023 (+0,1% sul 2022), con dinamiche divergenti su scala globale, in particolare con il significativo incremento della Cina, assorbito in parte dalla frenata dell'Ue. Lo sostiene la 23a edizione della World Energy Review 2024 dell'Eni, il rapporto annuale sulla situazione dell'energia nel mondo. La produzione mondiale di gas è leggermente aumentata nel 2023 (+0,3% rispetto al 2022). Tra i principali produttori, in aumento Stati Uniti e Cina, in controtendenza la Russia. Per quanto riguarda il Gnl, sono aumentate sia le capacità globali di liquefazione (+2%) che di rigassificazione (+6%). Quotidiano.net - Eni, prezzi del gas scesi del 60% nel 2023 rispetto al 2022 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Neldel gas nei principali hub si sono ridotti di circa il 60%al. Su scala globale, si è registrata una tendenza in tutti i mercati verso un graduale riequilibrio. La domanda mondiale di gas si è mantenuta stabile nel(+0,1% sul), con dinamiche divergenti su scala globale, in particolare con il significativo incremento della Cina, assorbito in parte dalla frenata dell'Ue. Lo sostiene la 23a edizione della World Energy Review 2024 dell'Eni, il rapporto annuale sulla situazione dell'energia nel mondo. La produzione mondiale di gas è leggermente aumentata nel(+0,3%al). Tra i principali produttori, in aumento Stati Uniti e Cina, in controtendenza la Russia. Per quanto riguarda il Gnl, sono aumentate sia le capacità globali di liquefazione (+2%) che di rigassificazione (+6%).

