Eliminato Grande Fratello, sondaggi 14 ottobre: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia, ecco chi potrebbe uscire (Di lunedì 14 ottobre 2024) Eliminato Grande Fratello, sondaggi 14 ottobre 2024:Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi, ecco chi potrebbe uscire. L'articolo Eliminato Grande Fratello, sondaggi 14 ottobre: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia, ecco chi potrebbe uscire proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Eliminato Grande Fratello, sondaggi 14 ottobre: Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia, ecco chi potrebbe uscire Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)142024:Lecciso,Norcross,Prestes,Castorino,Franchi eBruschi,chi. L'articolo14chiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Che figura di m***”. Javier beccato dalla telecamera del Grande Fratello. Cosa ha fatto - “Era solo raga non c’era Shaila !!!!”, “Ma prima o dopo Shaila?? stanotte che cazz hanno combinato”, “Ma qua era da solo?”, “No raga vi giuro mi fa troppo ridere”, “Se castorino se ne fosse accorto gli avrebbe anche dato una mano”, “Lei lo provoca poi scappa…il risultato?”, “A me sembra solissimo…. Il ragazzo spiega che, avendo notato in lei un atteggiamento poco chiaro, al termine della puntata ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello 2024 - stasera su Canale 5 : anticipazioni della diretta di lunedì 14 ottobre. Nomination - eliminati e sondaggi - Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 7 ottobre. Intanto sopra la casa volano ben 4 aerei per Shaila Gatta di cui 2 con tanto di consiglio a scegliere Lorenzo. . In particolare si parlerà di Shaila e Javier che, dopo un iniziale allontanamento, si sono riavvicinati durante la settimana. (Superguidatv.it)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato affronta Helena Prestes : "Non sono pronto" (VIDEO) - Confidenze e riflessioni tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello: continua il tira e molla tra i due giovani concorrenti del reality show di Canale 5. (Comingsoon.it)