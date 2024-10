“Don Matteo 14”: la clip della nuova stagione su Rai 1 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inizia giovedì 14 ottobre su Rai 1 Don Matteo 14, nuova stagione della fortunata serie italiana prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La fiction è diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, e scritta da Mario Ruggeri e Umberto Gnoli. Nel cast, accanto a Raoul Bova, nel ruolo di Don Massimo, e Nino Frassica, in quello del Maresciallo Cecchini, troviamo i volti storici della fiction Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini a cui si aggiungono i nuovi arrivati Eugenio Mastrandrea, Gaia Messerklinger e Federica Sabatini. Leggi anche › Raoul Bova e l’intervento chirurgico al ginocchio: cosa è successo Raoul Boca in “Don Matteo 14”. Iodonna.it - “Don Matteo 14”: la clip della nuova stagione su Rai 1 Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inizia giovedì 14 ottobre su Rai 1 Don14,fortunata serie italiana prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La fiction è diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, e scritta da Mario Ruggeri e Umberto Gnoli. Nel cast, accanto a Raoul Bova, nel ruolo di Don Massimo, e Nino Frassica, in quello del Maresciallo Cecchini, troviamo i volti storicifiction Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini a cui si aggiungono i nuovi arrivati Eugenio Mastrandrea, Gaia Messerklinger e Federica Sabatini. Leggi anche › Raoul Bova e l’intervento chirurgico al ginocchio: cosa è successo Raoul Boca in “Don14”.

Chi è l’attrice che interpreta Vittoria Guidi - la nuova PM in Don Matteo 14? Ecco chi è Gaia Messerklinger - Ultimamente è stata nel cast della fiction Brennero in onda su Rai 1. Al cinema ha recitato nei film Fuga da cervelli e Non è un paese per giovani. . Nello stesso anno, è la protagonista femminile dello spettacolo Come se fosse lei, di e con Pino Quartullo. Il personaggio, interpretato dalla bellissima Gaia Messerklinger, subentra a quello dell’ormai ex PM Marco Nardi, protagonista fin da Don ... (Superguidatv.it)

Don Matteo 14 : Raoul Bova torna come Don Massimo - tutte le novità della nuova stagione - «Il perdono non è una cosa così scontata. . È un essere umano, al perdono bisogna sapergli dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia». . Parole di Raoul Bova che torna a vestire i panni. Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo , che è un ex carabiniere dei gruppi speciali ed è stato segnato da un trauma. (Gazzettadelsud.it)