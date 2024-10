Domani in regalo. Vanity Fair (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova Domani l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel nuovo numero riflettori su Ghali, protagonista della cover. Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo singolo Niente Panico e del tour nei palazzetti, Ghali racconta il suo percorso e riflette sull’oggi, con un invito a uscire dal "Matrix", la realtà virtuale fatta di social e smartphone: "Le persone fanno sempre più fatica a vivere fuori dal telefono, fuori dal Matrix. Alcuni ci stanno solo dentro, non costruiscono nulla fuori. Ma così ti si indurisce il cuore e non riesci a costruire relazioni che sono fondamentali per avere una stabilità, una serenità mentale". Lanazione.it - Domani in regalo. Vanity Fair Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora unspeciale con La Nazione. Si rinnoval’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel nuovo numero riflettori su Ghali, protagonista della cover. Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo singolo Niente Panico e del tour nei palazzetti, Ghali racconta il suo percorso e riflette sull’oggi, con un invito a uscire dal "Matrix", la realtà virtuale fatta di social e smartphone: "Le persone fanno sempre più fatica a vivere fuori dal telefono, fuori dal Matrix. Alcuni ci stanno solo dentro, non costruiscono nulla fuori. Ma così ti si indurisce il cuore e non riesci a costruire relazioni che sono fondamentali per avere una stabilità, una serenità mentale".

Robur : Boccardi - compleanno speciale : "Il regalo per i 28? Segnare domani" - "Il Livorno è forte – afferma – ha giocatori di qualità e un ottimo allenatore. Conosco bene anche il direttore Bicchierai, che ho avuto proprio al Grosseto. Il Seravezza Pozzi, che domani pesterà l’erba del Franchi, sembra avere l’intenzione di scombinare i piani… "E’ una buona squadra e lo dimostrano gli 8 punti ottenuti – dichiara Boccardi –: è un’avversaria forte e organizzata, ma noi siamo ... (Sport.quotidiano.net)

Atalanta - domani l’esordio al Gewiss contro la Fiorentina. Gasperini : “Vincere per fare un regalo a Percassi” - Le ultime Nerazzurri quasi al completo, tranne le assenze di Djimsiti e Godfrey, Gasperini però potrebbe risparmiare Kolasinac per la sfida di giovedì in Champions, mentre Lookman spera di ritrovare un posto da titolare. Probabili formazioni ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samarzdic, De Ketelaere; Retegui. (Sport.quotidiano.net)

Colpo Napoli - Manna lavora ad un regalo per l’attacco : si può chiudere domani - Le parti sono piuttosto vicine e domani il club incontrerà gli agenti del calciatore per limare gli ultimi dettagli, poi si lavorerà con il club portoghese ma la società azzurra fa sul serio e vuole chiudere il prima possibile. L’affare sembrerebbe davvero a buon punto. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha condiviso che il Napoli è pronto a chiudere per la stella del Benfica David ... (Spazionapoli.it)