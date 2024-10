Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Garofoli passa alla Soudal Quick-Step

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - Ilitaliano maschile non sta vivendo la sua fase storica più florida, per usare un eufemismo, ma la caccia ai giovani talenti azzurri è sempre attiva. L'ultimo colpo in ordine cronologico in tal senso lo batte la, che chiude a 30 il proprio roster per il 2025 ingaggiando Gianmarco. I dettagli Per il classe 2002, professionista dal 2023, arriva dunque l'epilogo dell'avventura all'Astana Qazaqstan Team (squadra dquale è in uscita anche Samuele Battistella), cominciata a livello giovanile nel Team Development.