Chi è Maria Vittoria Minghetti del GF? Età fidanzato e Instagram

Scelta come concorrente della nuova edizione del GF, conosciamo insieme chi è Maria Vittoria Minghetti: età, fidanzato e Instagram

Tommaso dice delle volgarità - Mariavittoria sbotta : “Non dirlo in puntata” - Modera le parole, hai capito? In diretta non lo dire, non è bello da sentirsi dire a una donna “è solo per tr****re perché non tr***o da tanto“. Tommaso Franchi parla a Enzo Paolo, Carmen e Luca: “Con lei solo qualcosa di fisico”. La ragazza infatti ha ripreso il suo amico speciale e gli ha raccomandato di non dire queste cose stasera in diretta: “Così non va bene. (Biccy.it)

Tensioni e confessioni a luci rosse tra Tommaso e Mariavittoria : “Non trom*o da un mese” - Il comportamento di Tommaso non è piaciuto a Mariavittoria e al pubblico: "Non trom*o da un mese e non penso ad altro". Lei replica: "Modera le parole, non è bello da sentirsi dire a una donna". I fan si dividono.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tommaso : «Non tro**o da un mese. Non voglio altro». La risposta di Maria Vittoria - In diretta dalla casa il ragazzo ha infatti affermato di voler solo un rapporto fisico con l’inquilina e nulla di più. Sicuramente quanto è successo nelle ultime ore verrà commentato dalle opinioniste e da tutti i concorrenti. La spiazzante dichiarazione di Tommaso genera polemiche in Casa. La scintilla si accende a seguito di una richiesta della toscana che gentilmente chiede a Tommaso di ... (361magazine.com)