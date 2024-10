Centri commerciali naturali, la nuova idea del Comune per rendere più hi-tech Palermo (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'idea è quella di mettere insieme i commercianti, piccole imprese e artigiani, per rendere più attrattiva e high tech Palermo. Perché con la creazione dei "Centri commerciali naturali", zone come via Magliocco, via Alessandro Paternostro, via Maqueda, ma anche Mondello o Sferracavallo potrebbero Palermotoday.it - Centri commerciali naturali, la nuova idea del Comune per rendere più hi-tech Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'è quella di mettere insieme i commercianti, piccole imprese e artigiani, perpiù attrattiva e high. Perché con la creazione dei "", zone come via Magliocco, via Alessandro Paternostro, via Maqueda, ma anche Mondello o Sferracavallo potrebbero

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scopri gli incentivi del 2024 per i veicoli commerciali : ci sono ancora bonus da prendere al volo! - Per mettere le mani su questi bonus bisogna rivolgersi ai concessionari che sono in contatto diretto con la piattaforma del ministero. Ma per gli altri tipi di alimentazione c'è ancora speranza, con più di 22 milioni di euro a disposizione per veicoli commerciali non elettrici se decidi di rottamare un vecchio mezzo. (Eccellenzemeridionali.it)