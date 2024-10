Botta e risposta Sea-Watch e Meloni: “Lavoriamo per difendere i confini e fermare tratta essere umani” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ong tedesca ha accusato il governo Meloni di spendere le tasse dei cittadini italiani per "deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania" invece di usarli per "accogliere e includere" L'articolo Botta e risposta Sea-Watch e Meloni: “Lavoriamo per difendere i confini e fermare tratta essere umani” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Botta e risposta Sea-Watch e Meloni: “Lavoriamo per difendere i confini e fermare tratta essere umani” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ong tedesca ha accusato il governodi spendere le tasse dei cittadini italiani per "deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania" invece di usarli per "accogliere e includere" L'articoloSea-: “per” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consulta - botta e risposta Renzi-La Russa : “Non è corretto” - “Ho fatto presente a La Russa che non è corretto tentare di convincere i parlamentari uno a uno”, ha dichiarato Renzi L'articolo Consulta, botta e risposta Renzi-La Russa: “Non è corretto” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Musolino : «Contattata per passare alla maggioranza» - botta e risposta tra Renzi e La Russa - «È stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Attraverso il suo portavoce, Emiliano Arrigo, ha negato l’accusa, definendo le parole di Renzi una «menzogna». Secondo Renzi, La Russa avrebbe cercato di «prendere uno per uno i nostri», incontrando Musolino a pranzo in un ristorante del Senato. (Lettera43.it)

Emily in Paris - botta e risposta tra Macron e Gualtieri sulle location della quinta stagione - Articolo completo: Emily in Paris, botta e risposta tra Macron e Gualtieri sulle location della quinta stagione dal blog Lettera43 . Gualtieri: «Emily a Roma sta benissimo, Macron si rilassi» A stretto giro è arrivata la replica del sindaco romano Roberto Gualtieri, che ha condiviso l’intervista sui social rispondendo: «Caro Emmanuel Macron, stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. (Lettera43.it)