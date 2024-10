Bonus trasporti per gli universitari, il bando della Provincia di Sondrio (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Provincia di Sondrio pubblica il bando per l'assegnazione di agevolazioni per il trasporto a favore degli universitari residenti in Provincia per l'anno accademico 2024-2025. Questo intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico per poter raggiungere i Sondriotoday.it - Bonus trasporti per gli universitari, il bando della Provincia di Sondrio Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladipubblica ilper l'assegnazione di agevolazioni per il trasporto a favore degliresidenti inper l'anno accademico 2024-2025. Questo intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico per poter raggiungere i

Prove INVALSI - i dati provincia per provincia : Sondrio e Lecco le migliori - Crotone e Sassari le peggiori. Marcato il divario tra Nord e Sud - Marcato il divario tra Nord e Sud sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Prove INVALSI, i dati provincia per provincia: Sondrio e Lecco le migliori, Crotone e Sassari le peggiori. I risultati dei test INVALSI 2023-2024 dipingono un quadro preoccupante del sistema scolastico italiano, segnato da un profondo divario tra Nord e Sud, come segnala l'analisi presentata su ... (Orizzontescuola.it)

Maltempo - nuova allerta rossa in provincia di Sondrio - Dopo quella di lunedì, nuova allerta meteo in provincia di Sondrio. A partire dalla serata odierna e nella giornata di domani sono attese abbondanti precipitazioni che hanno portato, per l'appunto, a diramare l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico. Le criticità Attesi anche... (Sondriotoday.it)

Concessioni idroelettriche : in arrivo 75 milioni di euro per la provincia di Sondrio - Arrivano per la provincia di Sondrio 75 milioni di euro attraverso l’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) sottoscritto nel luglio 2007, relativi ai canoni delle concessioni idroelettriche. Si tratta di una cifra record, che supera di ben 15 milioni, i 60 ottenuti dal territorio di... (Sondriotoday.it)