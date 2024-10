Bollette pazze di Talete: "Cifre astronomiche, anche 1200 euro per una sola persona" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Passata la siccità estiva, sulla Tuscia si abbatte una tempesta di Bollette pazze. La questione non è nuova e riguarda le fatture inviate agli utenti da Talete, la società pubblica che gestisce il servizio idrico nella provincia di Viterbo. Più volte i cittadini hanno riscontrato più di qualche Viterbotoday.it - Bollette pazze di Talete: "Cifre astronomiche, anche 1200 euro per una sola persona" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Passata la siccità estiva, sulla Tuscia si abbatte una tempesta di. La questione non è nuova e riguarda le fatture inviate agli utenti da, la società pubblica che gestisce il servizio idrico nella provincia di Viterbo. Più volte i cittadini hanno riscontrato più di qualche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bollette pazze - interviene il Garante della Privacy : ecco come ottenere i rimborsi - Tutto a discapito delle famiglie italiane che si ritrovavano poi con la bolletta decisamente più alta e impossibilitate a chiedere non soltanto un nuovo adeguamento del prezzo, ma anche una semplice spiegazione. La crisi in Ucraina, l’aumento del prezzo dell’energia alla borsa di Amsterdam e l’inquietudine in altre zone del mondo hanno portato a una certa fibrillazione del costo della materia ... (Cityrumors.it)