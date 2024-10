Blitz sul clan dei Casalesi a Caserta: 14 arresti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Napoli, 14 ottobre 2024 – Un altro colpo contro il clan dei Casalesi, uno dei più potenti gruppi camorristici in Italia: un Blitz del Nucleo investigativo della Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato all’arresto di 14 persone nel Casertano, ritenute responsabili di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione. Uno di loro, a capo del gruppo, era appena uscito di prigione dopo una pena di 24 anni, e stava già tentando di ricostruire una frangia del clan. Dei 14 finiti in manette, 9 si trovano in carcere e 5 agli arresti domiciliari. L’operazione ha visto impiegati oltre 120 militari, un team Sos (Squadre operative di supporto), il Nucleo cinofili e il Nucleo elicotteri carabinieri Pontecagnano. Quotidiano.net - Blitz sul clan dei Casalesi a Caserta: 14 arresti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Napoli, 14 ottobre 2024 – Un altro colpo contro ildei, uno dei più potenti gruppi camorristici in Italia: undel Nucleo investigativo della Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato all’arresto di 14 persone nelno, ritenute responsabili di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, incendio, detenzione di armi e ricettazione. Uno di loro, a capo del gruppo, era appena uscito di prigione dopo una pena di 24 anni, e stava già tentando di ricostruire una frangia del. Dei 14 finiti in manette, 9 si trovano in carcere e 5 aglidomiciliari. L’operazione ha visto impiegati oltre 120 militari, un team Sos (Squadre operative di supporto), il Nucleo cinofili e il Nucleo elicotteri carabinieri Pontecagnano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caserta - blitz contro il clan dei Casalesi : 14 arresti - Blitz contro il clan dei Casalesi: 14 arresti in provincia di Caserta. Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinati... (Ilmattino.it)

Scu - tentata estorsione a un imprenditore : blitz contro il "clan dei mesagnesi" - Un blitz contro la frangia del “clan dei mesagnesi” della Sacra corona unita è scattato alle prime luci di oggi (venerdì 11 settembre). . Quattro arresti sono stati effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e dalla Sisco di Lecce, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. (Brindisireport.it)

Blitz antidroga a Roma contro clan Spada-Casamonica - . Operazione della polizia a roma contro lo spaccio di stupefacenti. Eseguite 7 misure cautelari in zona torre angela, alla periferia est della capitale. The post Blitz antidroga a Roma contro clan Spada-Casamonica first appeared on TG2000. Tra i destinatari delle misure, alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada. (Tv2000.it)